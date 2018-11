Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțuianu a fost revocat din funcția de membru al Biroului Permanent și vicepreședinte al Senatului, in urma excluderii acestuia din PSD. In locul lui a fost pus social-democratul Șerban Valeca, din organizatia PSD Arges, sustinatoare a lui Liviu Dragnea. Tutuianu fost revocat miercuri, in plen,…

- Valeca a fost propus de grupul parlamentar PSD si ales cu 67 de voturi "pentru", sase "impotriva" si sase abtineri. Votul in plen a fost electronic. "In sedintele Biroului permanent si Comitetului grupurilor parlamentare de astazi, grupul parlamentar PSD a prezentat solicitarea formulata potrivit…

- Senatorul Serban Valeca este noul vicepresedinte al Senatului, in locul lui Adrian Tutuianu, care a fost astfel pedepsit pentru pozitiile din ultima vreme, total impotriva partidului si a presedintelui Liviu Dragnea. Organizatia Arges a PSD, condusa tocmai de Serban Valeca, este astfel „recompensata”…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, luni, excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu si a secretarului general Marian Neacsu. Au fost 53 de voturi pentru excludere si doar 9 impotriva. Marian Neacsu a fost secretar general al PSD. Adrian Tutuianu a fost lider al PSD Dambovita. Liderul…

- Conducerea largita a PSD se reuneste, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care se va desfasura in Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate "Declaratia privind Starea Partidului Social Democrat". Documentul propune 19 masuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din functia de…

- Comitetul Executiv National (CExN) al Partidului Social Democrat se reuneste azi in sedinta la Palatul Parlamentului, tema centrala de discutie prefigurata fiind demersul public asumat de mai multi lideri ai formatiunii printr-o scrisoare deschisa in cuprinsul careia se cere demisia lui Liviu Dragnea…

- "Le urez succes tuturor celor care au inteles in al 12-lea ceas ca Grupul lui Dragnea duce Romania, Parlamentul, Guvernul si PSD la dezastru! Sper ca ei sa salveze ce mai este de salvat si sa gandeasca o strategie de revenire pe calea normalitatii! ProRomania si eu (ca om politic de stanga, fost…