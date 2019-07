Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean ofera spre inchiriere, la un preț de 100 de euro, o boxa de depozitare de 10 metri patrați pe perioada Festivalului Untold, in care ar incapea 4-5 persoane care ar dormi in saci de dormit, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unui anunț postat pe un site de vanzari/ inchirieri,…

- Direcția Județeana de Tineret și Sport Satu Mare nu finanțeaza proiectul CS Voința de a organiza Festivalul internațional de șah care, totuși, se va desfașura la inceputul lunii august in municipiul reședința de județ. Proiectul CS Voința fusese depus de Ciprian-Sorin Muntean, maestru FIDE și antrenor…

- Sportivul clujean a fost gasit fara suflare în camera de hotel din Chișinau, chiar înainte de un meci. Moartea este considerata suspecta de autoritati Cosmin Dușa, 29 de ani, luptator de MMA de loc din Cugir, județul Alba, stabilit de o vreme în Cluj, a fost gasit leșinat,…

- Avionul care trebuia sa decoleze din Egipt cu destinatia Romania nu a mai decolat, duminica, din cauza unei defectiuni. 60 sunt romani trebuiau sa vina in tara dupa ce si-au petrecut vacanta in Egipt. Grupul era mai mare, de 150 de persoane, dar ceilalti turisti au revenit cu o alta cursa intre timp.…

- Sorin Borodi, un profesor din Dej, a adunat subiectele de matematica de la examenele de intrare in liceu din 1950 pana in prezent și le-a noat in funcție de dificultate, apoi le-a comparat. Ce a descoperit este uluitor!

- Italienii au gasit o metoda inedita de a promova turismul și in extrasezon. Astfel, autoritațile din insula italiana Elba au anunțat ca in luna mai se va desfașura programul "Elba no rain".

- Romeo Dunca spune ca daca s-ar vrea, Poiana Marului ar putea face legatura cu Muntele Mic și ar putea asigura numeroase locuri de cazare, mai ales pe timp de iarna. „Un exemplu care ar trebui repetat de cei din Caraș-Severin. 10,3 km de drum forestier separa Poiana Marului de șoseaua de la…