Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cobia a fost reușit sa-i “impresioneze” pe polițiștii gaeșteni prin dragostea pentru șofat. Din pacate, insa, tanarul Post-ul RECORD: Tanar prins conducand fara permis de cinci ori in trei zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elev din Argeș, dat afara din examen, dupa ce a fost prins cu telefonul mobil. Astazi se desfașoara proba la Limba și Literatura Romana din cadrul Evaluarii Naționale 2019. Un incident s-a petrecut la o școala din orașul Costești, unde un elev a fost prins avand asupra lui un telefon mobil. In Argeș,…

- Sambata dupa amiaza o patrula din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Malini a oprit pentru control pe DJ 209H din comuna Baia, mopedul inregistrat condus de un barbat de 27 de ani din comuna Cornu Luncii. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere…

- O patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, a oprit sambata seara pentru control la intersecția DN 2E, cu DC Satu Nou din comuna Marginea motocicleta tip off-road condusa de un localnic de 15 ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis…

- Sambata dimineața in timp ce acționa pe str. Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, un echipaj rutier a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea si blocarea acestuia in trafic. Astfel, conducatorul…

- David Beckham a fost fotografiat de un pieton in timp ce conducea cu ochii in telefon, iar acum va sta 6 luni pe bara. In condiții de ”slowly moving”, fostul fotbalist a profitat de ocazie sa-și mai verifice smartphone-ul, iar un trecator i-a facut o poza și a postat-o pe net. Polițiștii s-au autosesizat…

- La data de 10 aprilie, în jurul orei 00.30, politistii clujeni, au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Baciu, judetul Cluj, care conducea un autoturism pe strada Cantonului, desi avea o concentratie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform rezultatului testarii…

- Ieri, 3 aprilie 2019, in jurul orei 21.10, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Principala din localitatea Tau, comuna Roșia de Secaș, l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…