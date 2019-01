Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași care a jucat la pacanele bani din finanțarea europeana a fost condamnat la doi ani și jumatate de inchisoare. Andrei Anti a pierdut la jocurile de noroc aproximativ 107.304 lei iar alți 8.000 de euro i-a folosit pentru plata unei datorii catre fratele sau. Mai departe, cu restul banilor…

- De mulți ani, vedetele fac mulți bani cantand pentru politicieni, in campaniile premergatoare alegerilor, in festivalurile organizate de primari din diverse partide ori pe la alte evenimente legate intr-un fel sau altul de cei care conduc țara sau se afla in opoziție. Nu și Florin Chilian, care face…

- Politogul Alina Mungiu-Pippidi a sustinut intr-o emisiune pentru B1TV ca mare problema a PSD in esecul de la guvernare este faptul ca si-a ales mereu gresit dusmanii."PSD si-a ales dusmanii foarte prost pentru ca au fost imbatati de faptul ca au castigat alegerile de 2 ori la rand foarte bine…

- Mama a trei copii a reușit sa adune 12.000 de dolari intr-un singur an și sa se duca cu toata familia intr-o excursie la Disneyland, strangand bani din gunoaie. Femeia și-a facut un job din a cauta in tomberoane, iar obiectele gasite acolo le-a adus acasa și le-a folosit, ori le-a vandut. Julie Rodriguez,…

- Un roman a batut și injunghiat la beție proprietarul de naționalitate chineza al unui bar din Verona, Italia, cu doar cateva ore inainte de Revelion, dupa care i-a furat peste 1.300 de euro. Barbatul ar fi avut datorii și era deranjat de faptul ca i se cereau banii inapoi. Cu puțin timp inaintea de…

- Dinamo trece printr-o perioada grea. E clasata pe locul 11, 22 de puncte, in Liga 1 Betano, cu sanse mai multe teoretice de a se califica in play-off. Jocul slab din ultima perioada l-a facut pe antrenor sa-i atace pe jucatori in mod public, el explicand faptul ca-n ciuda unor...

- Aplicatia pentru Start-Up Nation 2018, program prin care 10.000 de proiecte beneficiaza de o finantare nerambursabila de 200.000 de lei (44.000 de euro) de la stat, a fost lansata astazi, 27 decembrie, la ora 10:00, potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat. Bugetul total…

- Peste 30 de milioane de euro, din bani publici, au cheltuit anul acesta parlamentarii, asta in conduțiile in care inca nu fost raportate toate cheltuielile pe 2018. Diurna, cazare, transport, cheltuieli pentru birouri in circumscriptiile elctorale, deplasari externe, toate acestea au fost suportate,…