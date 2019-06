Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani, din comuna Dorna Arini, care a incalcat masura preventiva a arestului la domiciliu si s-a deplasat duminica la locuinta fostei sotii, pe care a amenintat-o, producand mai multe distrugeri in interior, a fost arestat preventiv in urma unei hotarari luate de catre magistratii…

- Cu sau fara instructajele de instruire in Protecția Muncii, continua sa se produca zilnic accidente la locul de munca, multe dintre ele chiar fatale. Uneori ține de pricepere, alteori de ghinion sau neatenție.

- Mirela Popa se declara implinita din toate punctele de vedere, inclusiv sentimental, ținand cont ca se bucura de o relație solida de mai bine de doi ani de zile. Fosta sotie a lui Bogdan Stelea a vorbit recent despre noua ei viața in Dubai și despre relația cu Safwan Nached, barbatul alaturi…

- Un barbat din Falticeni, in varsta de 50 de ani, care a plecat in 2015 la munca in Grecia, este cautat de politie dupa ce, din 2016, nu se mai stie nimic de el.Ovidiu-Ioan Ciongica plecat la munca in Grecia in primavara anului 2015, iar din vara anului 2016 nu a mai dat nici un semn de ...

- Un barbat de 47 de ani, angajat la Secția Pirotehnica a Uzinei Mecanice Sadu, din județul Gorj, a fost muscat, luni, de o vipera, intr-un depozit, fiind transportat de urgența la spital. Evenimentul este cercetat de conducerea unitații ca accident de munca, transmite Mediafax.Accidentul de…

- Situatie fara precedent! Un bucurestean a fost obligat de instanta sa platesca despagubiri fostei iubite, dupa ce a fugit cu o alta femeie la sfarsitul petrecerii de logodna, scrie digi24.ro.Tanara parasita s-a plans judecatorilor ca a cheltuit aproape 40.

- Divortul fondatorului companiei Amazon ar putea deveni cel mai scump din lume. Jeff Bezos, de 55 de ani, a acceptat sa ii plateasca fostei sotii 35 de miliarde de dolari, in bani, actiuni la firma de comert online si proprietati.

- Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in cazul unui detinut caruia i s-a refuzat dreptul la scolarizare, fiind incalcat, astfel, dreptul la educatie prevazut de Articolul 2 din Protocolul 1 la Conventie. Statul trebuie sa-i plateasca detinutului 2.000 de euro despagubiri…