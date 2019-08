Benoit Dorsaz, care coordoneaza eforturile echipelor de cautari, a sustinut ca "sunt zero sperante" pentru gasirea celor doi in viata.



O furtuna violenta si o alunecare de teren produse duminica noapte au condus la cresterea debitului raului Losentse, care a iesit din matca. Doua autovehicule au fost luate de torent. Unul dintre acestea era gol si a fost gasit ulterior distrus, la cateva sute de metri distanta, iar in celalalt se aflau cele doua persoane date disparute.



Conform politiei elvetiene, barbatul in varsta de 37 de ani nu era tatal fetitei de 6 ani. Mama copilei…