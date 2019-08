Stiri pe aceeasi tema

- Will Hawksworth, 24 de ani, se intorcea spre casa de la cumparaturi, la volanul masinii sale, cand bateria dispozitivului e-cigarette, aflat in buzunarul unei jachete, a explodat, iar jacheta a luat foc. "Pana am reusit sa opresc masina, eram aproape cuprins de flacari", a relatat Hawksworth.…

- Un barbat in varsta de 76 ani, din satul Cotova, raionul Drochia, s-a ales cu arsuri parțiale de gradul I și II, in urma uni incident.Incidentul s-a produs luni, 5 august, in jurul orei 17.00.

- Ziarul Unirea Vacanța stricata pentru un barbat din Marea Britanie care s-a rasturnat cu motocicleta pe Transalpina Un cetațean britanic ce se deplasa pe o motocicleta pe DN67C, din direcția Sebeș spre Oașa, s-a ales cu mai multe leziuni dupa ce a pierdut controlul asupra ghidonului și s-a rasturnat…

- Miercuri dimineața, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o percheziție, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat, de 27 de ani, cetațean…

- GRAV… Un barbat in varsta de 62 de ani, din localitatea Padureni, a ajuns la Spitalul municipal Husi, intr-o stare foarte grava, cu arsuri pe 65% din suprafata corpului, dupa ce i-a explodat in fata un vas, in care se aflau lichide fierbinti. “Din cate am inteles, ar fi vorba despre un cazan de facut…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din Iași iar doua persoane au fost transportate la spital. O femeie in varsta de 79 de ani și un barbat de 80 au fost intoxicați cu fum, iar barbatul a suferit și arsuri pe fața și pe maini. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru lichidarea focarului.…

- Un tanar de 35 de ani din Simionesti, Bistrita-Nasaud, a suferit arsuri cumplite si se zbate intre viata si moarte, dupa ce a cazut intr-un cazan de tuica. Totul s-a intamplat, astazi, in timp ce tanarul din localitatea Simionesti pregatea un cazan de tuica. La un moment dat, din motive inca necunoscute,…