Un bărbat în vârstă de 33 de ani s-a înecat la Năvodari. Tânărul ar fi bucătarul navei Mărășești a MApN Clipe de panica la Navodari, miercuri 12 iunie. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, in zona Pescarie, acolo unde o persoana s-a inecat. La fața locului a aterizat elicopterul SMURD. Este vorba despre un barbat din Constanța, in varsta de 33 de ani. Potrivit informațiilor, victima ar fi A.C., bucatarul navei Marașești a MApN, scrie replicaonline.ro. „Prin apel la 112 am fost solicitati sa intervenim la o persoana posibil inecata, pe digul de sud Navodari. Intervin colegii din cadrul Stației Midia cu o autospeciala cu modul de prim ajutor. Persoanei i se aplica protocolul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

