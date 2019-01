Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp, marti seara, un barbat a cazut de la un etaj al Hotelului Intercontinental din Bucuresti. Pare a fi vorba de sinucidere, iar Serviciul Omoruri din Capitala a inceput investigarea cazului, neexcluzand nicio ipoteza. Nu se stie de la ce etaj s-a aruncat, a cazut sau a fost aruncat…

- Un barbat s-a aruncat, marți seara, de la unul dintre etajele hotelului Intercontinental din Capitala și a murit, echipajele incercand fara succes resuscitarea acestuia, informeaza reprezentanții ISU București-Ilfov. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, transmite…

- Caz tragic in sectorul Botanica al Capitalei. Un barbat de 36 de ani a murit, ieri, dupa ce a fost acoperit de un morman de paman și de o placa de beton in timpul ce sapa un șanț in ograda.

- Un barbat a decedat, dupa ce a fost strivit de un automobil pe teritoriul unui Service Auto. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:40, pe strada Aleea Garii din Capitala.

- Femeia de 73 de ani era sub tratament pentru accident vascular cerebral, dar i se administra și medicamentație pentru agitație psihomotorie, scrie vremeanoua.ro. Dealtfel, medicul a dispus masuri de supraveghere sporite și imobilizarea acesteia, scrie vremeanoua.ro. Citeste si O fetita de…

- Un batran in varsta de 68 de ani, din Rovinari, a murit, dupa ce s-a aruncat de la balconul unui apartament de la etajul IV. Locuinta sa a fost cuprinsa de un incendiu, iar, cel mai probabil, batranul a intrat in panica.

- A cazut in gol de la o inaltime de peste 30 de metri, iar impactul cu solul a fost fatal. Corpul neinsufletit al unui barbat a fost descoperit aseara, in jurul orei 19:00, in curtea unui bloc de locuinte din sectorul Rascani al Capitalei.

- Un barbat de 64 de ani, din localitatea Manzalesti, a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul 1 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. Potrivit reprezentantilor...