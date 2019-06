Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit parintilor, micutul Adam se afla singur in camera, s-a catarat pe o piesa de mobilier pentru a ajunge la fereastra care era deschisa si a cazut in gol. Baiatul a cazut intr-o zona in care se afla copaci si tufe, care au atenuat impactul, ceea ce l-a salvat. Copilul a fost internat in spitalul…

- Un baietel in varsta de un an si noua luni a ajuns a cazut de la etajul al doilea al blocului in care locuieste, in Motru, judetul Gorj. Copilul a fost transportat la spital, unde se afla in stare grava.

- Un baiat de 13 ani a cazut de la etajul patru al unui hotel din Hunedoara, pe scara interioara a cladirii. Copilul venise la Olimpiada Naționala de Matematica și era cazat acolo impreuna cu alți colegi, dar și cu tatal sau.

- UPDATE ora 11:54 Un student din Iasi se afla internat in stare grava la Terapie Intensiva in Clinica de Ortopedie Spitalului Sfantul Spiridon, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui camin, a informat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Baiatul are 19 ani si este din localitatea botosaneana…

- Un student din Iasi este in stare grava dupa ce, in timpul nopții de miercuri spre joi, a cazut de la etajul patru al caminului in care era cazat. Baiatul de 19 ani le-a spus medicilor ca a consumat marijuana și de aceea a sarit pe geam.Citeșe și: Liberalii radicalizeaza 'postacii': like-ul…

- Un student din municipiul resedinta a fost adus in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ dupa ce a cazut de la etajul patru al unui camin, a informat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Potrivit acesteia, incidentul a avut loc in cursul noptii…

- Un bebeluș a cazut de o la o inalțime de 18 metri, dar a reușit sa supraviețuiasca. Incidentul s-a petrecut in orașul american Seattle. Copilul de doar doi ani a ramas nesupravegheat și, la un...

- Incident grav in aceasta dimineața la o școala din Timiș. Un elev de 15 ani a cazut in gol de la etajul doi al școlii din Lenauheim. Baiatul se pare ca are probleme medicale, iar periodic are crize in care face diverse lucruri fara sa fie conștient. Asta se pare ca s-a intamplat și azi, […] The post…