Un automobil marca BMW seria 6, in valoare de 40.000 de euro, care era cautat de autoritațile din Marea Britanie, a fost descoperit de polițiștii de frontiera Maramureș la Borșa. Mașina a fost descoperita in curtea unui imobil din Borșa. Polițiștii de frontiera s-au deplasat la locația respectiva, iar in urma unor verificari in bazele de date suplimentare, s-a stabilit ca autoturismul BMW, seria 6, an fabricație 2014, figureaza cu alerta "bun cautat pentru confiscare", alerta emisa de Marea Britanie in data de 27.08.2019. Autoturismul a fost dus la sediul Poliției de Frontiera. Se efectueaza cercetari…