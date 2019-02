Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Realitatea Tv Denise Rifai i-a lansat o provocare lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD l-a intrebat pe corespondentul Pro TV Alex Dima daca vine cu el in baie, dupa ce jurnalistul i-a pus intrebari despre fondurile europene.„Hai sa semnam cu totii petitia prin care Mr.Liviu Nicolae…

- Umilința totala pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Acesta a venit cu un amendament la Legea bugetului prin care se taie bani din bugetul SRI pentru a se transfera la Sanatate. Deputatul USR, Claudiu Nasui, a postat pe Facebook un text prin care l-a facut de rușine pe președintele Camereu Deputaților,…

- "Am avut o intalnire cu domnul presedinte (al PSD - n.r.) Dragnea si cu domnul ministru Teodorovici, care au venit aici si ne-au ascultat. (...) Abordarea consider ca este gresita atunci cand ne raportam la anii anteriori - 'Domnule, fata de 2018 nu pierdeti bani' - nu e in regula deloc. Atata vreme…

- Liviu Dragnea a declarat, duminica la Parlament, ca susține in continuare formularea unei plangeri pentru inalta tradare impotriva șefului statului Klaus Iohannis, anunțata de liderul PSD la finalul anului trecut.Traian Basescu spune ca plangerea este sortita eșecului. In plus, fostul președinte…

- „Eu am o relatie foarte buna cu premierul israelian. Nu este bazata pe chestiune conomice, amandoi avem convingerea ca colaborarea dintre Romania si Israel poate sa fie mult mai buna si mult mai eficient. Si acum, prietenie, neprietenie, se fac doi ani de cand Romania nu are ambasador in Israel.…

- ”Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem”, a declarat Dan Barna, liderul…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat ca opoziția ar putea intra in greva parlamentara, daca coaliția PSD-ALDE nu va supune votului cererile de revocare din funcție pentru Liviu Dragnea și Florin Iordache.”Vreau sa va anunț ca nu voi mai pleca de la acest microfon și vreau sa va…

- Marți, 27 noiembrie 2018, la Romania TV in cadrul emisiunii ”Ediția de Seara” secretarul general interimar al PSD, Codrin Ștefanescu a facut mai multe afirmații legate de actualitatea politica din Romania, facand mai multe referiri la adresa mea: ”Haideți sa vedem ce a facut propaganda inainte de a…