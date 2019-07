Ultima oră! Cutremur puternic în vestul Greciei Epicentrul seismului, inregistrat la ora locala 18.08 (si ora Romaniei), a fost localizat la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de orasul Agrinio, la o adancime de 28 de kilometri. Nici raniti si nici pagube nu au fost raportate. Grecia se afla intr-o regiune seismica activa, iar cutremure de aceasta intensitate sunt frecvente. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Serban, meteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie, a explicat ca furtuna mortala din Grecia care a ucis sase oameni, intre care doi romani, s-a format din cauza unui ciclon mediteranean, potrivit observator.tv. Potrivit specialistului ANM, acest ciclon mediteranean…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 6,9 grade s-a produs duminica seara in Indonezia, anunta Instututul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax.Cutremurul a avut loc duminica la ora 22.08 (18.08, ora Romaniei), la adancimea de doar 25 de kilometri. Epicentrul…

- Cutremur puternic cu magnitudinea preliminara de 7,1 produs in statul american CaliforniaUn cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters. Cutremurul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, în statul american California, la doar o zi dupa un cel mai puternic seism înregistrat în regiune în ultimii 25 de ani, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS), scrie Reuters.Cutremurul a…

- Epicentrul cutremurului a fost localizat la 9,4 kilometri adancime. In urma seismului nu au fost inregistrate pagube materiale imediate sau victime. Localitatea Petrolia, situata la 407 kilometri nord de San Francisco, in comitatul Humboldt, are o populatie estimata la cateva sute de persoane si…

- Un seism cu magnitudinea estimata la 6,8 de agentia nipona de meteorologie s-a produs marti seara in largul prefecturii Yamagata, in nord-vestul tarii, iar autoritatile au emis o avertizare de tsunami, relateaza AFP. Un val de un metru ar putea lovi coasta de nord-vest a Honshu - cea mai…

- Cutremurul s-a produs miercuri la ora 16.53 GMT (19.53, ora Israelului) in estul Marii Mediterane, la adancimea de 31 de kilometri. Seismul a fost resimtit puternic in Israel, dar nu au fost semnalate victime sau daune materiale semnificative. Epicentrul seismului a fost la aproximativ…