- Orașul olandez Utrecht a fost luni scena unui incident armat, despre care poliția spune ca ar putea avea motivație terorista. Un barbat de origine turca a deschis focul asupra pasagerilor unui tramvai. Trei au murit și 5 au fost raniți.

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite intr-un atac armat produs intr-un tramvai din Utrecht, in Olanda. Atacatorul, care a reusit initial sa fuga intr-o masina de la locul incidentului, a fost prins luni seara.

- UPDATE, ora 15:57 Politia din Olanda a anuntat luni ca sunt in cautarea unui barbat de 37 de ani, de origine turca, implicat in incidentul petrecut luni in Utrecht, unde un atacator s-a urcat intr-un tramvai si a deschis focul asupra pasagerilor, ucigand o persoana si ranind alte cateva. „Politia solicita…

- Focuri de arma s-au auzit luni in diferite locuri din orasul Utrecht, in centrul Olandei, facand mai mult victime, fiind vorba de un act "potential terorist", a anuntat Agentia nationala pentru securitate si contraterorism (NCTV). "Focuri de arma au fost auzite in aceasta dimineata la Utrecht in mai…

- Cel puțin o persoana a murit in urma atacului asupra tramvaiului din Utrecht , informeaza The Telegraph, care citeaza agenția de presa Dutch ANP. Poliția olandeza trateaza acest incident ca pe un posibil atac terorist. Potrivit presei locale, barbatul care a deschis focul a fugit intr-o mașina. Un…

- Un individ a deschis focul intr-un tramvai, in orasul olandez Utrecht, luni dimineata. Suspectul a fugit de la scena atacului. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10.45, intr-un tramvai aflat in Piata 24 Oktoberplain, care a fost intre timp inchisa publicului. Un oficial al Politiei a precizat…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat de 58 de ani din orasul Sarmasu, judetul Mures, pentru conducere sub influenta alcoolului.”La data de 4 februarie a.c., in jurul orei 04.20, politistii Biroului de Ordine Publica Campia Turzii au depistat un barbat de 58 de ani din orasul Sarmasu, judetul Mures,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ieri suspendarea decretului presedintelui Iohannis de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Armatei (SMAp). Decizia a venit chiar in ziua...