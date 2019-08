Stiri pe aceeasi tema

- Statele UE l-au nominalizat oficial pe spaniolul Josep Borrell ca viitor sef al diplomatiei europene dupa ce Federica Mogherini va parasi functia la sfarsitul lunii octombrie, a anuntat luni Consiliul European, dupa ce el a fost desemnat in iulie, informeaza DPA preluat de agerpres. Consiliul l-a…

- A fost o decizie buna sa ''lasam la o parte gherilele ideologice'' si sa votam pentru lideri care au un ''instinct pragmatic al vietii'', a declarat Viktor Orban la postul public de stiri M1 dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu Ursula von der Leyen.''Am ajuns pana acum la o decizie…

- Partidul Conservator, aflat la putere, va anunța rezultatul alegerilor interne pentru șefia partidului și, implicit, pentru cea a Guvernului. Procesul de votare s-a incheiat ieri dupa-amiaza, iar rezultatele vor fi anunțate in jurul pranzului. Boris Johnson este marele favorit in fața rivalului sau,…

- Ursula von der Leyen, viitorul președinte al Comisiei Europene, a avertizant impotriva comportamentului incorect fața de statele membre UE care se afla in est, relateaza site-ul agenției Dpa."In centrul și estul Europei, multe state au sentimentul ca nu sunt acceptate complet", a declarat…

- "Am vrut sa ne asiguram ca, inainte de a vota pentru candidata germana, exista in programul sau pe urmatorii cinci ani și obiectivele noastre pe care le-am prezentat in campania electorala. Este important ca și-a declarat susținerea pentru reducerea decalajului dintre Estul și Vestul Uniunii Europene…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca a trebuit sa se abtina in cursul votului liderilor europeni la Bruxelles pentru desemnarea compatrioatei sale Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.In cursul votului celor 28 de membri ai…

- S-a batut palma la varful UE pentru noii șefi ai marilor instituții.Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat marti seara Donald Tusk.

- Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa. Eurodeputatul german Udo Bullman, fostul lider al grupului S&D din Parlamentul…