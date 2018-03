UE si Polonia raman pe pozitii diametral opuse / Varsovia reafirma dreptul sau de a reforma justitia asa cum doreste

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia a anuntat marti seara ca a transmis Comisiei Europene raspunsul privind preocuparile acesteia legate de reforma sistemului judiciar si statul de drept, care expun Polonia unei proceduri europene inedite ce ar putea conduce inclusiv la sanctiuni, transmite AFP. Intr-un comunicat…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele Statelor Unite sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand Varsovia nu va renunta la legea care prevede incriminarea oricarei persoane care acuza Polonia de complicitate la crimele comise de nazisti, informeaza site-ul Politico.eu.

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, relateaza AFP. ''Avem responsabilitatea de a da un…

- Guvernul Poloniei a lansat o campanie pentru a convinge UE ca reformele controversate au rolul cresterii eficientei sistemului judiciar, iar Bruxellesul ar putea accepta un acord bazat pe compromisuri ori poate sanctiona Varsovia, cu efecte negative asupra polonezilor, observa agentia Bloomberg.

- „Doar din dorința de a ataca Guvernul pentru a se face remarcați, unii politicieni emit opinii total lipsite de logica. Așa a procedat un primar deja celebru-cel al municipiului Iași, Mihai Chirica. Acesta spune ca, intr-adevar, este necesara o reforma a justiției, dar, citez: „de ce apar cazuri…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Justitia europeana a condamnat joi Polonia pentru ca aceasta a incalcat in mod "persistent" legislatia europeana asupra calitatii aerului, depasind regulat pragurile privind particulele fine din atmosfera, informeaza AFP, citata de AGERPRES și MOLDPRES. Deciderea unor eventuale sanctiuni pentru aceasta…

- Numarul de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii Europene a scazut cu 60% in 2017 fata de anul precedent, dar ramane ridicat, a anuntat marti agentia europeana pentru politia de frontiera Frontex, citand cifrele furnizate de tarile membre, informeaza AFP. Totalul acestor treceri detectate a ajuns…

- Polonia declara razboi comerțului in zilele de duminica. Liderul de la Varsovia, Andrzej Duda, a semnat un document care va forta magazinele si pietele sa-si inchida portile in ultima zi a saptamanii.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se va intalni marti cu liderii coalitiei de dreapta aflata la conducerea guvernului austriac. Coalitia, formata din conservatori si extrema dreapta, are aceleasi viziuni ca Orban asupra imigratiei si sunt deschisi catre legaturi mai stranse cu prim-ministrul ungar,…

- ‘Usa este deschisa’ daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters, preluata…

- Polonia nu va face nicio concesie in diferendul sau cu Uniunea Europeana (UE) pe tema reformelor din sistemul judiciar, a declarat vineri Jaroslaw Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, transmite Reuters.

- Acordul dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la relatiile post-Brexit trebuie sa fie reciproc avantajos, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a precizat însa ca acest lucru va implica unele costuri pentru partea britanica, transmite agentia de presa PAP. Într-un…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Uniunea Europeana gandește un pachet de masuri care va permite economiilor naționale o flexibilizare. Astfel, statele membre au dreptul de a reduce TVA in anumite sectoare, cu condiția ca media sa ramana de 12%. De la aceasta regula sunt exceptate alcoolul, tigarile, armele și jocurile de noroc.…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Uniunea Europeana nu se afla in razboi cu Polonia, nu doreste sa ii impuna sanctiuni "cu orice pret", iar articolul 7 din Tratatul UE nu este este dedicat acestui lucru, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker:…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse.Noile legi in vigoare referitoare la Curtea…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam…

- Polonia se afla în discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile în infrastructrua în regiune, si planuieste sa implice în proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki…

- Vineri, 12 ianuarie, incepand cu orele 11.00, la sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” va avea loc ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotația I și rotația a-II-a. Contingentul polonez este parte componenta a initiativei comune, avand…

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, in Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa incerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri in revista…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept.

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Orasul Iasi, proiectul Fab Lab Iasi si compania Conduent au fost nominalizate in cadrul galei de premiere CEE Shared Services and Outsourcing Awards care se va desfasura la Varsovia (Polonia) in perioada 31 ianuarie ¬ 1 februarie 2018.

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- O iesire a Poloniei din Uniunea Europeana, asa cum cer grupurile nationaliste, ar insemna falimentul tarii, scrie publicatia britanica „Express“. Economia poloneza este "atat de dependenta de UE", incat nu va face fata unei desprinderi in stil Brexit.

- Proaspat sancționata de Comisia Europeana cu declanșarea articolului 7 care le suspenda dreptul de vot, Polonia și-a gasit un aliat important chiar in Marea Britanie, care se pregatește sa paraseasca blocul comunitar in martie 2019. Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Polonia si Marea Britanie au semnat joi un nou tratat de aparare si securitate, premierul britanic Theresa May exprimandu-si dorinta aprofundarii relatiilor bilaterale cu Varsovia inainte ca tara sa sa iasa din Uniunea Europeana in martie 2019, relateaza AFP."Cooperarea noastra in materie…

- Masurile punitive declansate de Comisia Europeana la adresa Poloniei ca urmare a controversatelor sale reforme in domeniul justitiei nu au determinat Varsovia sa faca un pas inapoi, ci dimpotriva.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

