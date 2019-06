Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș ar putea conduce noul grup politic de centru din Parlamentul European, care reunește atat forțe de centru, cat și liberalie. Ales recent europarlamentar pe listele Alianței 2020, Cioloș e favorit la șefia Renew Europe, conform unei analize facute de Politico. Citește și: STUDIU:…

- Dacian Ciolos si-a depus oficial candidatura pentru conducerea Renew Europe (RE), noul grup politic din Parlamentul European care reuneste forte de centru, liberale si progresiste, scrie luni site-ul Politico, preluat de Agerpres.

- Fostul premier si comisar european pentru agricultura a confirmat candidatura pentru publicatia citata care noteaza ca acesta este favorit in cursa pentru sefia grupului politic, scrie hotnews.ro. Saptamana trecuta, surse politice declarau pentru HotNews.ro ca Dacian Ciolos intentioneaza sa candideze…

- Noul grup politic din Parlamentul European, din care vor face parte ALDE-Europa, formațiunea lui Emmanuel Macron ”În mișcare” și USR-PLUS, se va chema Renew Europe (Reînnoim Europa).Anunțul as fost facut miercuri de liderul PLUS, Dacian Cioloș, pe Facebook:”Am…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a precizat, luni, la Alba Iulia, ca a avut mai multe discutii in ultimele luni cu conducerile partidelor En Marche, din Franta, si Ciudadanos, din Spania, pentru constituirea unui nou grup politic, de centru-dreapta, in viitorul Parlament European. "Am…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European.

- Parlamentara Amelie de Montchalin o va inlocui pe Nathalie Loiseau in functia de ministru al afacerilor europene, conform anuntului de duminica seara al presedintiei franceze, informeaza dpa si Reuters potrivit Agerpres In varsta de 33 de ani, Montchalin este originara din Lyon si a fost aleasa…