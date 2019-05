Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat marti ca se asteapta ca Bruxellesul sa sanctioneze Roma din cauza inrautatirii deficitului si a datoriei sale enorme aplicandu-i o amenda de trei miliarde de euro, relateaza AFP. "Într-un moment în care şomajul în rândul tinerilor…

- Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului comunitar, in persoana danezei…

- Euroscepticul Viktor Orban, premierul Ungariei, se afla in Transilvania, intr-o vizita de doua zile, intre 8 și 10 mai. Liderul ungar este invitat de UDMR, pentru a sprijini formațiunea maghiara sa transmita hotararea Ungariei vecine pentru proiectul autonomist al UDMR. Inaltul oficial ungar nu a solicitat…

- Sefi de stat si de guvern din UE, liderii partidelor de opozitie membre in Partidul Popular European (PPE) si presedintii Consiliului European, Comisiei Europene si Parlamentului European - Donald Tusk, Jean-Claude Juncker si Antonio Tajani - au fost invitati sa participe la viitorul summit PPE,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut o scurta declaratie de presa in care i-a raspuns prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce acesta a avertizat Guvernul Dancila sa nu dea azi ordonantele pe Justitie. Timmermans a declarat, miercuri, intr-o conferinta…

- Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene și Pierre Moscovici, comisarul insarcinat cu Afaceri economice și financiare, impozitare și vama l-au avertizat pe ministrul Teodorovici, intr-o scrisoare transmisa cu doua zile in urma, despre necesitatea modificarii OUG 114/2018. Scrisoarea,…

