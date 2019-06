Stiri pe aceeasi tema

- "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in octombrie 2019", au anuntat ministrii pentru afaceri externe ai tarilor din UE, in concluziile lor adoptate la finalul unei reuniuni la Luxemburg.Majoritatea…

- Turcia ramane angajata fata de procesul de aderare la Uniunea Europeana, in pofida "promisiunilor nerespectate" ale blocului comunitar, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la o zi dupa ce UE a criticat Ankara in problema independentei justitiei, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro."Prin…

- Premierul britanic Theresa May si-ar putea anunta vineri, retragerea din functia de lider al Guvernului de la Londra, in cadrul unei intrevederi cu Sir Graham Brady, presedintele Comisiei 1922 (grupul parlamentar al partidului Conservator din Camera Comunelor), potrivit cotidianului The Times. Premierul…

- Hotararea instantei a fost primita cu aplauze din partea publicului prezent in sala de audieri si cu ovatii cand cei doi jurnalisti au iesit liberi, potrivit jurnalistilor AFP de la fata locului. Sener Levent, redactor-sef al cotidianului cipriot-turc Afrika si candidat la alegerile europene din…

- Uniunea Europeana marcheaza zece ani de relatii mai stranse cu sase state foste sovietice, asa numitul Parteneriat Estic lansat in 2009 pentru a sustine si incuraja reformele democratice din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova si Ucraina. Manifestările dedicate acestui eveniment vor…

- Un subiect de vârf pe agenda summitului UE de la Sibiu, din România, este problema actiunilor provocatoare ale Turciei în zona Mediteranei de Est. De altfel, în afara de reactiile oficiale de la Atena si Nicosia, si Bruxelles-ul a transmis zilele trecute mesaje severe catre Ankara,…

- Turcia a respins luni o atentionare din partea Washingtonului, calificand-o drept "nerealista", in ceea ce priveste activitatile de extractie a gazelor in largul Ciprului, informeaza AFP. Departamentul de Stat american si-a exprimat ingrijorarea intr-un comunicat difuzat duminica si a…

- Refugiatii sirieni din sudul Turciei incearca, prin intermediul unor proiecte finantate de Uniunea Europeana in cadrul acordului cu Ankara pentru limitarea migratiei, sa patrunda pe piata locala a muncii, aflata insa sub o presiune puternica din cauza numarului mare de nou-veniti si afectata economic…