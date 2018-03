Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind proiectul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, sa isi ceara scuze. "Dupa cum bine stiti am fost atacat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca decizia CCR privind Liceul Romano-Catolic reprezinta un mesaj ”extrem de dur” catre comunitatea maghiara, ca nu are dreptul la o scoala, afirmand ca ”Romania nu este stat model in ceea ce priveste drepturile minoritatilor nationale”.

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Legea a fost inițiata de UDMR și prevedea reinființarea unui liceu cu predare…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut, intr-un discurs rostit joi la Satu Mare, Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, care au luat masuri impotriva primarilor care "decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar" cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Satu Mare, ca anul 2018 ar trebui sa fie anul in care societatea romaneasca, inclusiv societatea maghiara din Transilvania, sa aiba un dialog in privinta viitorului, aratand totodata ca "adevaratul act revolutionar" ar fi redarea credintei intr-un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat ca…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat azi, 3 martie, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita „polemica” pe acest subiect, precizeaza www.dcnews.ro. Liderul UDMR a spus ca manifestarea centrala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca ziua de 15 martie este o sarbatoare importanta si ca ar trebui depasita 'polemica' pe acest subiect.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca cea mai mare problema este lipsa de viziune, lipsa unui proiect de tara, iar din acest motiv Romania arata "ca un vapor fara capitan". "In aceasta dimineata…

- Hunor: Din 2007, Romania arata ca un vapor fara un capitan pe o mare agitata. Acuzatii grave la adresa PNL In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si…

- In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si subprefectilor” a declarat, sambata, la Targu-Mures, liderul UDMR, Kelemen Hunor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- Problema maghiara nu este nici de departe solutionata in Romania, concluziile raportului Consiliului Europei sunt reale – este opinia presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, dupa publicarea documentului elaborat de Comitetul Consultativ al Consiliului Europei „Romania nu este o țara model in ceea ce priveste…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- Cyril Ramaphosa, fost sindicalist devenit om de afaceri, a fost ales joi de parlament presedinte al Africii de Sud dupa demisia controversata a lui Jacob Zuma, relateaza AFP. Ramaphosa, liderul partidului la putere Congresul National African (ANC), 'a fost ales presedintele Republicii…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri ca se pare ca perioada de garantie a unui Guvern in Romania este de sase luni, motiv pentru care nu exista niciun proiect dupa care se poate ghida tara, iar despre opozitie a spus ca s-a "destramat" si nu poate propune comunitatii maghiare altceva…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa adoptarea de catre Senat a proiectului privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara, ca pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, respectiv promulgarea de catre seful…

- Szijjarto si Melescanu au convenit sa coopereze in continuare in opozitia lor fata de aceasta lege, astfel incat Ucraina sa nu poata incalca drepturile dobandite de minoritatile sale etnice. Cei doi oficiali, de acordCei doi oficiali au fost de acord de asemenea ca guvernul ucrainean…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Kelemen Hunor a facut o declarație șoc sambata seara, la Targu Mures, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar. Potrivit presedintelui UDMR, noul program de guvernare arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. Liderul UDMR a declarat…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, si presedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sambata seara, la Targu Mures, un nou acord de colaborare in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea organizatiei de tineret. „Am sa semnez toate documentele care vor avea un continut…

- Liderul UDMR a precizat ca decizia privind votul pentru noul Guvern va fi luata in 29 ianuarie, in grupurile reunite ale Parlamentului. Atunci, Cabinetul Dancila ar urma sa primeasca votul alesilor. Kelemen Hunor, presedintele UDMR: „Nu stiu daca va fi un guvern mai bun sau mai prost. Important este…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca moartea lui Verestoy Attila este o mare pierdere pentru familia sa, pentru UDMR si pentru comunitatea maghiara, precizand ca de la acesta a invatat consecventa, ca niciodata sa nu te dai batut, informeaza news.ro.Verestoy Attila a participat la infiintarea…

- ”Probabil ca in 29 ianuarie UDMR va decide, in cadrul unei ședințe a grupurilor reunite din Parlament, daca va sprijini sau nu noul Guvern”, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta, luni, la Oradea. Liderul UDMR a subliniat ca, pana la acea data, reprezentanții…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ar putea agita apele in coaliție. ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvant al partidului, Varujan Vosganian.Citește și: ALERTA - Președintele…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca premierul Mihai Tudose trebuie sa-si retraga declaratia privind autonomia Tinutul Secuiesc si sa isi ceara scuze, adaugand ca aceasta l-a socat si ca este inaaceptabila. „Absolut inacceptabile. Nu ma asteptam de la Mihai Tudose, pentru ca nu are…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul."Inca de saptamana…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, la ” Interviurile Libertatea Live ”, cum se face ca UDMR a votat alaturi de PSD și ALDE articole controversate din noile Legi ale Justiției și de ce trebuie sa ii ințelegem pe maghiari cand nu se bucura de 1 Decembrie, ca toți romanii. Nu in ultimul rand,…