UDMR, lovitură pentru coaliția PSD-ALDE Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa se demonstreze ca au majoritate,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

