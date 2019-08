Stiri pe aceeasi tema

- Sara Netanyahu, soția premierului israelian, Benjamin Netanyahu, a recunoscut ca a utilizat fonduri publice în mod abuziv și a fost condamnata, însa nu va merge la închisoare, deoarece a semnat o înțelegere cu procurorii, urmând sa returneze statului 15.000 de dolari, informeaza…

- Sara Netanyahu a fost inculpata in iunie 2018 pentru ca a folosit pentru mese la restaurant aproape 100.000 de dolari (circa 85.000 de euro) din taxele contribuabililor sustinand, fals, ca nu exista bucatar la resedinta oficiala a premierului. Procesul sau s-a deschis in octombrie 2018. Ea a incheiat…