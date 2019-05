Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care o partre a Catedralei Notre Dame se prabuseste a fost surprins de camere. Politia a informat ca nu este cunoscuta deocamdata cauza incendiului si ca nu exista victime, fara sa ofere detalii. In prezent au loc la catedrala lucrari de renovare in valoare…

- Un puternic incendiu a izbucnit, noaptea trecuta, la un ansamblu compus din cinci spatii de locuit, la Cernavoda, in județul Constanța. "19 pompieri cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului Cernavoda au intervenit pentru lichidarea incendiului izbucnit la acoperisul…

- Manifestațiile vestelor galbene din Franța au adunat 6.300 de persoane la ora 14, dintre care 3.100 la Paris, în a 21 sâmbata la rând a manifestației, potrivit unei numaratori a ministerului de interne, scrie Le Soir citat de Rador.Saptamâna trecuta la ora 14 erau 5.600 de…

- Persoane ramase deocamdata neidentificate au furat bijuterii si articole vestimentare in valoare de cel putin 350.000 de euro dintr-un hotel de lux aflat intr-un cartier rezidential din Paris, au anuntat joi surse din Politia franceza, citate de AFP.

- "In jur de 400 de oameni s-au adunat in piata la inceputul serii de joi", a precizat un purtator de cuvant al politiei. Potrivit informatiilor detinute de politie, majoritatea dintre ei erau adolescenți și tineri. Altercatia care a avut loc a implicat in jur de 50 de persoane, care au inceput…

- O grupare de romani care aruncau in aer bancomatele cu explozibilul folosit de jihadiști a fost anihilata in Spania, iar patru dintre membrii ei au fost arestați. Poliția spaniola și Europolul il cauta pe cel de-al cincilea. Unul dintre bandiții care jefuiau bancomatele prin aceasta metoda avea cunoștințe…