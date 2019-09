Turneul international "Schubertiada-Dialog peste timp".

Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a trimis telegramele convocarilor preliminare pentru stranieri, in vederea debutului in campania de calificare la Campionatul European U21, din 2021. Pe lista se regasesc 7 jucatori, iar 4 dintre ei au facut parte din planurile generatiei precedente, transmite Mediafax.Romania…

- Episcopul Macarie al Europei de Nord a aniversat recent 11 ani de la instalarea sa ca episcop al romanilor din Europa de Nord, perioada in care s-a ingrijit de sufletele romanilor din Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, dar și a celor care traiesc dincolo de Cercul Polar, potrivit Mediafax.PS…

- Atacantul slovac Pavol Safranko a semnat, luni, un contract pe trei ani cu echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Internationalul in varsta de 24 de ani a evoluat in sezonul precedent la echipa scotiana Dundee United. Anterior a mai jucat…

- O turista din Danemarca, aflata pe Drumul Vechi al Cotei, a acuzat o stare de rau și asezandu-se pe parapetul de la marginea drumului, si-a pierdut cunoștința, cazand aproximativ 15 metri inaltime in rapa. A fost scoasa de salvatorii montani, i s-a acordat primul ajutor medical și a fost predata echipajului…

- Productia industriala a crescut in mai cu 0,9% in zona euro si cu 0,8% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, iar Finlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In mai, cele mai mari cresteri lunare…

- Romania U19 a participat in perioada 28-30 iunie la Scandinavian Open Championship 2019, un turneu amical de pregatire la handbal feminin, la care au mai fost prezente selecționatele similare din Norvegia, Danemarca și Suedia. Echipa pregatita de Dragoș Dobrescu, Valeriu Costea și Ildiko Kerekes-Barbu…

- Germania a terminat la egalitate cu Austria, scor 1-1, în ultimul meci al Grupei B de la CE Under 21. În urma acestui succes, nemții au încheiat pe prima poziție în grupa și și-au asigurat astfel prezența în semifinalele competiției. În cealalta partida a serii, Danemarca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 465 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 118 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, asistent comercial, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, dulgher, electrician de reparatii frigidere,…