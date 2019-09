Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Guvernului Romaniei organizeaza, in perioada 13 - 15 septembrie, cu sprijinul Federației Romane de Fotbal si al Primariei Comunei Cumpana, proiectul „Cupa Diversitatii - Combaterea xenofobiei și discriminarii prin sport”. Proiectul, ajuns in acest an la cea de-a cincea ediție, cuprinde o serie de manifestari sportive care au ca scop promovarea luptei impotriva rasismului, discriminarii, a ...