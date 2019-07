Turist in Europa: Amsterdam are primul muzeu de posete din lume Cum ar fi sa existe undeva in acest Univers un loc din care sa nu-ti mai doresti sa iesi niciodata? Ei bine, daca esti femeie, exista. Iar acesta este cu siguranta Muzeul Gentilor si Posetelor din Amsterdam.



O inventie incredibila a artistei Hendrikje Ivo, muzeul aduna o colectie impresionanta de peste 5000 de posete cu o vechime impresionanta. Unele dintre ele dateaza, conform specialistilor, din Evul Mediu, in timp ce altele sunt de-a dreptul tipatoare in culori si stil, caracterizand zilele noastre.



Artista a inceput aceasta aventura cu o simpla colectie si un loc in care…

