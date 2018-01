Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a instituit luni sanctiuni impotriva altor 17 cetateni nord-coreeni avand legatura in principal cu activitati comerciale ilegale de sustinere a programelor de dezvoltare a armelor nucleare si balistice, relateaza AFP. Sanctiunile reprezinta un "mijloc de mentinere a presiunii" asupra…

- Artileria turca a bombardat luni pozitii ale militiilor YPG, in a treia zi a ofensivei asupra enclavei kurde siriene din Afrin, in conditiile in care zeci de mandate de arestare au fost emise in Turcia in legatura cu aceasta operatiune pentru "propaganda terorista", scrie AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian. "Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia in special urgenta asigurarii…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP. O reuniune era…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Ofensiva lansata de Turcia in nordul Siriei, impotriva militiilor kurde, ar urma sa se incheie "in foarte scurt timp", a declarat duminica Recep Tayyip Erdogan. "Daca Dumnezeu vrea, vom incheia aceasta operatiunea in foarte scurt timp", a afirmat Erdogan duminica, intr-un discurs la Bursa (oras din…

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Miercuri seara, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate nationala, prezidata de catre presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia ca Turcia va lua masuri „imediate'' si „ferme'' pentru a se apara de amenintarile care provin din vestul Siriei.

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt. Responsabili de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan a amenintat luni ca „va ucide din fasa“ forta kurda „terorista“ pe care Statele Unite intentioneaza sa o infiinteze in Siria si sa o plaseze intr-o zona de la granita cu Turcia, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- La New York a inceput vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar primele luari de pozitie dezvaluite de agentiile internationale de presa arata divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea are loc dupa consultari cu usile inchise,…

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- In cadrul discursului rostit la postul TV NBC, Moon a declarat ca tara sa doreste reducerea tensiunii inaintea jocurilor olimpice de iarna ce se vor desfasura in Coreea de Sud, prin amanarea manevrelor militare comune. SABAH (Turcia), 20 decembrie 2017 - Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sustinand…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Franta a identificat 150 pina la 200 de „bancheri oculti” ai Statului Islamic (SI), in principal in Liban si in Turcia, anuntat marti Tracfin, serviciului Guvernului insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si impotriva finantarii terorismului, relateaza AFP, potrivit News.ro. „Am lucrat la identificarea…

- Presedintele Vladimir Putin a facut un popas neanuntat la baza aeriana ruseasca din Siria, pentru a declara „victorie”, in urma campaniei militare ce a durat doi ani, anunta Bloomberg. Dupa ce le-a ordonat trupelor sa inceapa retragerea din Siria, Putin a zburat la Cairo pentru a incheia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Președintele Autoritații Naționale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a contactat mai multe țari arabe și non-arabe pentru a evita ca SUA sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului și a avertizat ca o astfel de decizie ar compromite procesul de pace pe care administrația americana incearca…

- Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte sase tari au solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate cu privire la drepturile omului in Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP.Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie si ar fi a patra discutie anuala…

- Rusia se pregatește sa reduca trupele sale in Siria, iar retragerea va avea loc pe masura ce acestea vor fi gata s-o faca, a declarat Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate rus, citat de Interfax. Anterior, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat finalizarea iminenta a operațiunii…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Franța dorește organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migranților in Libia și va cere sancțiuni daca autoritațile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Doua proiecte de rezoluție concurente, american și rus, vizand prelungirea cu un an a mandatului experților internaționali care ancheteaza asupra atacurilor cu arme chimice in Siria au fost respinse joi intr-o reuniune furtunoasa a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, relateaza AFP. Ulterior,…

- Rusia s-a opus, joi, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, rezolutiei inaintate de SUA privind extinderea anchetei internationale cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria, folosindu-se de dreptul sau de veto. ...

- Tarik Jadaoun, un islamist belgian considerat succesorul lui Abdelhamid Abaaoud, unul dintre liderii celulei teroriste care a comis atentatele din Franta in noiembrie 2015, a explicat in cursul interogatoriilor desfasurate in Irak cum a ajuns in Siria, unde a devenit membru al retelei teroriste sunnite…

- Franta, Marea Britanie, SUA si Germania au cerut miercuri Consiliului de Securitate al ONU sa reinnoiasca mandatul anchetatorilor internationali cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria si au solicit...

- Statele Unite au difuzat un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prin care s-ar prelungi cu doi ani mandatul Mecanismului Comun de Investigație (Joint Investigative...

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opozitie dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe seful statului turc, a anuntat marti unul dintre avocatii lui Erdogan, transmite Reuters.Intr-un atac verbal virulent…

- Autoritatile din regiunea kurda au precizat ca au luat aceasta decizie pentru a ”preveni alte violente si confruntari”. ”Continuarea luptelor nu va aduce victoria niciunei parti, dar va conduce tara spre dezordine si haos”, se arata intr-un comunicat al Guvernului regional kurd, adaugand…