- Corpul unui barbat care a murit in Mexic a fost returnat familiei, in Coreea de Sud, fara creier, stomac si inima, transmite publicatia The Independent. Tanarul de 35 de ani a murit pe 3 ianuarie, iar...

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko se situeaza pe primul loc in preferintele de vot in cazul scrutinului prezidential din Ucraina, programat sa se desfasoare pe 31 martie, in timp ce actualul presedinte de la Kiev, Petro Porosenko, se afla pe locul trei, potrivit unui sondaj de opinie.

- Purtatoarea de cuvant de la Aeroportul Internațional Chișinau, Rodica Rusu Eșanu, candideaza la alegerile parlamentare din 24 februarie din partea Partidului Șor, pe circumscripția nr. 51 (SUA și Canada). Aceasta a fost inscrisa in cursa electorala ieri, 23 ianuarie.

- Candidata ucraineana la alegerile prezidentiale din martie, Iulia Timosenko, care figureaza printre favoriti, a negat joi ca ar fi vrut sa-si adjudece sprijinul scriitorului brazilian Paulo Coelho, fara aprobarea acestuia, difuzand la anuntarea candidaturii sale un film in care acesta ii aducea un…

- O tanara democrata din statul american Hawaii, Tulsi Gabbard (37 de ani), care a fost militar de cariera si care a fost criticata pentru ca s-a intalnit cu presedintele sirian Bashar Al-Assad in plin razboi civil, s-a lansat in cursa pentru alegerile prezidentiale din SUA prevazute sa aiba loc in…

- Mișcarea de protest a „vestelor galbene” franceze primește sprijin din strainatate, sustine secretarul de presa al guvernului francez, Benjamin Griveaux, scrie MetroNews. „Este suficient sa vedem sprijinul, cel puțin din punct de vedere moral, exprimat in declarațiile recente ale celor doi miniștri…

- Klaus Iohannis este favorit in cursa pentru Cotroceni, fiind creditat cu 34,9% din intențiile de vot ale romanilor, potrivit unui șondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM. Iohannis este urmat de Calin Popescu Tariceanu (ALDE), cu 12,9%, și de Victor Ponta (PRO Romania), cu 12,7%. Liviu Dragnea(PSD)…

- Europa trebuie sa reduca imigratia pentru a combate ascensiunea populismului de extrema dreapta, a declarat fosta candidata prezidentiala democrata la alegerile din 2016, Hillary Clinton, intr-un interviu in exclusivitate pentru cotidianul The Guardian, preluat vineri de agentia dpa. 'Cred…