Tudorel Toader: Am primit acceptul de la Comisia de la Veneţia pentru modificarea legilor justiţiei prin OUG ”Am avut o intrevedere cu conducerea Comisiei de la Veneția, a durat o ora și jumaate și a fost foarte buna. A coincis cu momentul in care CCR a trimis, la promulgare, legea de modificare a legii 303. A durat 3 ani de zile, nu cred ca poate sa spuna ca nu a fost o dezbatere.



Am mers la Comisie cu mai multe soluții legislative prin care sa fie preluate o parte din propunerile Comisiei de la Veneția. Nu azi i-am pus in fața unei coli de hartie, le-am trimis un draft mai demult și azi l-am examinat. Am luat soluție cu soluție, am discutat-o cu argumente și contraargumente. Am avut 7 propuneri,

Sursa articol si foto: rtv.net

