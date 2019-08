Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de Externe, Ramona Manescu, a fost intrebata despre posibilitatea ca Luminița Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE sa fie propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european. Șefa diplomației romane, prima femeie care deține aceasta funcție in istoria țarii noastre, a edclarat ca este…

- Teodorovici a declarant joi, ca tema fortei de munca este evitata de reprezentantii de profil din Uniunea Europeana. Acesta a explicat ca fiecare stat iși urmareste propriul interes atunci cand se dezvolta pe baza resurselor umane din alte tari, de obicei provenind din Romania, Croatia si ...

- Tarile membre UE cu cea mai ridicata rata de mortalitate infantila au fost, in 2017, Malta si Romania (ambele cu 6,7 decese la 1.000 de copii nascuti vii), aproape dublu fata de media 3,6 decese la 1.000 de copii nascuti vii inregistrata in Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Eurostat,…

- ”Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material”, prevede un proiect de lege depus de 73 de parlamentari, aproape toți de la PSD. Inițiatorii spun ca este nevoie de o astfel de lege din cauza…

- "Romania are o poziție solida, dupa negocierile din UE și daca Guvernul ar fi fost privit cu mai multa incredere, am fi fost mult mai bine. A fost o perioada de negocieri complicate in UE și dincolo de contradicțiile politice, daca este sa privim in perspectiva, putem spune ca Uniunea Europeana…

- Exodul populației spre alte tari și natalitatea tot mai scazuta lasa Romania fara locuitori. In timp ce noua romani parasesc tara in fiecare ora, iar unul din patru cupluri care raman in Romania nu reușesc sa aiba copii, țara noastra se indreapta spre o depopulare ingrijoratoare. Nu peste mult timp,…

- Romania ramane in topul țarilor din Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul cazurilor de tuberculoza. Anul trecut, in țara noastra au fost inregistrate 11.630 de cazuri de tuberculoza, la adulți. Doljul se afla in primele trei locuri, cu 595 de cazuri descoperite. Medicii pneumologi spun insa…

- Unul dintre acestia a intrebat-o pe Andronescu ce parere are ca in Romania anului 2019 inca sunt "copii care mor inecati in rahat". "Vin aici dupa doua zile de discutii cu ministrii Educatiei din Uniunea Europeana si in acest dialog am inteles ca toti se confrunta cam cu aceleasi probleme cu care ne…