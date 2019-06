Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, alaturi de omologul sau polonez Andrzej Duda, ca va creste efectivul armat din Polonia cu 2.000 de militari. El a ramas evaziv in schimb asupra stabilirii unei baze militare permanente in aceasta tara membra UE si NATO.

- 'Ma voi intalni cu Putin la G20', a spus Trump de la Casa Alba, dupa ce l-a primit pe presedintele polonez Andrzej Duda. 'Ma voi intalni cu presedintele (chinez) Xi la G20. Ma voi intalni cu multi lideri', a adaugat el. Miliardarul republican a anuntat acelasi lucru si in luna mai, dar Kremlinul…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE.

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau polonez Andrzej Duda pe 12 iunie, la Washington, pentru a discuta despre securitate și aparare, a informat miercuri Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Președintele Trump și președintele Duda vor…

