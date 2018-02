Trump: Si Israelul trebuie sa faca compromisuri pentru a se ajunge la pace

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele SUA, a declarat ca Israelul trebuie sa faca compromisuri pentru ca pacea cu palestinienii sa fie posibila. "Cred ca statutul Ierusalimului a fost un punct foarte important. Si...

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat vineri ca Israelul va trebui sa faca si el "compromisuri semnificative" pentru pacea cu palestinienii, chiar daca acestia l-au acuzat pe unul dintre emisarii sai in Orientul Mijlociu ca a renuntat la diplomatie pentru ceea ce ei considera a fi partinire…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Președintele a avut o convorbire cu premierul israelian. Klaus Iohannis i-a spus premierului Israelului ca țara noastra iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU, acolo unde s-a abținut. In acea adunare, s-a adoptat o rezoluție impotriva a ceea ce propunea Donald…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…

- Turcia a cerut joi comunitatii internationale sa 'nu se vanda pentru un pumn de dolari', dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat cu taierea ajutorului financiar pentru tarile ce vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ONU care solicita SUA sa renunte la decizia de a recunoaste…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.Adresandu-se unei multimi…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o 'mentalitate sionista', dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, relateaza AFP.'Adevaratul proprietar al acestor pamanturi este Palestina. Donald Trump vrea ca…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, ca va cere Adunarii Generale a ONU sa anuleze statutul de membru al Israelului si, concomitent, aderarea deplina a Palestinei la Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.'Ne vom adresa Adunarii Generale in legatura…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat ca decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este "cea mai mare crima", adaugand ca orasul disputat "este si mereu va fi capitala Palestinei", informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Turcia considera ca tarile arabe au avut o reactie slaba la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului si ca acestora le este teama sa nu supere Washingtonul, conform Reuters. Presedintele turc, Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca ignora…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Guvernul german a condamnat luni arderea unor steaguri israeliene si folosirea unor sloganuri antisemite la marsurile de protest de la Berlin si din alte orase ale tarii dupa decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a spus, duminica, premierului Israelului, Banjamin Netanyahu, ca trebuie sa faca gesturi astfel incat sa devina posibila ruperea impasului in care se afla relatia dintre Israel si Palestina, relateaza Reuters.

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- Alte doua proiectile au aterizat intr-o enclava palestiniana invecinata cu sudul Israelul, a adaugat armata intr-un comunicat. Tirurile unui tanc și unui avion israelian au vizat "doua posturi militare" din Fașia Gaza, a spus armata fara sa precizeze cine deține controlul acestor "posturi".…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepreședintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. Vizita lui Mike Pence în…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sustinut joi, la Viena, decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca seful statului a ascultat 'vointa poporului american', relateaza AFP.'Presedintele exprima, pur si simplu, vointa poporului…

- Presedintele american Donald Trump a declansat furia palestinienilor si un val de dezaprobare chiar si dincolo de Orientul Mijlociu, recunoscand Ierusalimul drept capitala a Israelului, o decizie care se afla in contrast cu politicile predecesorilor sai.

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters, preluata de Agerpres. Aliaţi…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Palestinienii au stins miercuri noaptea luminile de Craciun la Betleem, considerat orașul unde s-a nascut Iisus, in semn de protest fața de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters. Un pom de Craciun împodobit…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…