Presedintele american Donald Trump se va deplasa joi la granita dintre SUA si Mexic, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, in contextul impasului in care se afla, din cauza problemei zidului de frontiera, negocierile vizand deblocarea administratiilor federale, transmit AFP si Reuters. 'Presedintele Donald Trump va merge joi la frontiera sudica pentru a se intalni cu cei aflati in prima linie a securitatii nationale si crizei umanitare ', a comunicat Sarah Sanders pe Twitter. Alte detalii vor fi anuntate in curand, a mentionat ea. Un sfert din administratiile…