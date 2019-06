Trump: Nu-mi pasa de europeni. UE a profitat de noi foarte mult timp Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu ii pasa de europeni cand vine vorba de Iran, in conditiile in care tensiunile se amplifica intre Washington si Teheran.



Liderul american a explicat ca a anulat in ultimul moment lovituri programate contra Iranului dupa distrugerea unei drone de supraveghere pentru ca nu ar fi fost un "raspuns proportional".



Vezi si Trump a renuntat la bombardament, dar si-a asmutit hackerii impotriva Iranului. Au fost atacate rachetele si o retea de spionaj



Cu toate astea, Trump sustine ca armata americana a identificat multe tinte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…

- Presedintele USR Dan Barna a cerut explicit demisia guvernului Dancila pentru felul in care au fost tratati romanii din diaspora in ziua alegerilor pentru europarlamentare. Liderul USR considera ca Guvernul Dancila i-a tratat rusinos pe romanii din diaspora si le-a facut si o promisiune acestora.…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, in sedinta de guvern, ca a fost ales un amplasament pe Inaltimile Golan pentru noua colonie care va purta numele presedintele american Donald Trump. "Am promis ca vom fonda o implantare cu numele presedintelui Trump", a afirmat…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sambata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters. "Vom continua sa intindem mana partenerilor…

- Liderii Uniunii Europene au acceptat sa ofere Marii Britanii o amanare a procesului Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019. Potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian, pe langa aceasta prelungire, liderii europeni au stabilit o evaluare a situatiei in luna iunie, pentru a determina…

- Comisia Europeana a reactionat dur vineri, dupa ce Parlamentul britanic a respins, pentru a treia oara, acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxelles-ul. Anterior, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anuntase convocarea unui summit de urgenta pe 10 aprilie, cu 2 zile inainte…