Stiri pe aceeasi tema

- E petrecere mare la Casa Alba. Donald Trump și-a sarbatorit ieri cea de-a 73-a aniversare. Președintele american intenționeaza sa mai candideze pentru un nou mandat, iar daca va caștiga, va deveni cel mai batran președinte din istoria Statelor Unite.

- Iranul va accepta curand negocierile pe tema programului nuclear, a afirmat joi presedintele SUA, Donald Trump, respingand speculatiile presei "de tip stiri false" privind contestarea politicilor sale de catre principalii consilieri potrivit mediafax. "Sunt exprimate diverse opinii, iar eu…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in cadrul Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) din Japonia, din perioada 28–29 iunie, conform Reuters preluata de mediafax. Administrația de la Kremlin a transmis…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Iranul inca o data luni, afirmand ca ar fi "o mare greseala" daca "se va intampla ceva", in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca…

- La un an de la anuntul lui Donald Trump cu privire la retragerea Statelor Unite din acordul nuclear iranian, regimul de la Teheran si-a suspendat o parte din angajamentele asumate in acest act si a dat un termen de 60 de zile celorlalti semnatari pentru a-si respecta promisiunile de a-l proteja de sanctiunile…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat speranta, sambata, ca Iranul sa poata continua sa-si exporte petrolul, in pofida eforturilor Statelor Unite de a-l impiedica, prin restabilirea sanctiunilor impuse Teheranului de catre Washington in dosarul nuclear, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- Administrația de la Washington ia în considerare impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului, cel mai probabil în luna mai, care vor fi aplicate zonelor din economie neafectate pâna acum, a transmis un oficial al Administrației Trump, scrie Mediafax, citând…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…