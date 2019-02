Stiri pe aceeasi tema

- Toleranta si intelegerea sunt cele mai bune moduri de a salva tinerii europeni radicalizati care vor sa se alature militantilor islamisti in conflictele din Orientul Mijlociu, a declarat marti veterana scenei franceze, Catherine Deneuve, pe marginea celui mai recent film in care joaca, a carui premiera…

- Un militant indonezian care a aparut intr-un videoclip propagandistic al Statului Islamic in care este difuzata executia unui ostatic si despre care se spunea ca era apropiat de liderul gruparii jihadiste a fost ucis in Siria luna trecuta, au anuntat un purtator de cuvant al politiei indoneziene…

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Secretarul american Mike Pompeo a declarat marți ca Statele Unite vor continua sa coopereze cu Israelul in ceea ce privește Siria și sa contracareze Iranul in Orientul Mijlociu, chiar daca președintele Donald Trump intenționeaza sa retraga trupele americane din Siria, relateaza Mediafax care citeaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Ordinul presedintelui american Donald Trump de retragere a trupelor americane din Siria prevede de asemenea si incheierea campaniei aeriene a SUA impotriva organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in aceasta tara, au declarat joi pentru Reuters oficiali americani sub rezerva anonimatului. Razboiul…

- Irakul a lansat marti lovituri aeriene asupra unor tinte ale gruparii Statul Islamic din Siria vecina, a anuntat marti armata sa, distrugand doua cladiri in care se aflau 40 de combatanti si armament, relateaza Reuters. Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale…