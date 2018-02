Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, pare sa isi fi nuantat pozitia privind statutul Ierusalimului, explicand ca israelienii si palestinienii trebuie sa stabileasca frontierele in oras si transmitand Guvernului Israelului ca pacea necesita "compromisuri dure".

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, va vorbi in fata Consiliului de Securitate al ONU la 20 februarie despre problema Ierusalimului, in contextul tensiunilor aparute in regiune dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a recules marti la Zidul Plângerii de la Ierusalim, loc sacru al iudaismului, la fel cum facuse si presedintele Donald Trump în timpul vizitei din mai 2017, relateaza AFP. Mike Pence, purtând o kippa neagra pe cap, s-a sprijinit…

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un status quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP.Suveranul Pontif a criticat…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra.Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Peste 120 de tari l-au sfidat pe presedintele american, Donald Trump, joi, si au votat in favoarea rezolutiei Adunarii Generale a ONU, care face apel la SUA sa renunte la decizia lor recenta privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului.''In pofida amenintarilor, ONU a adoptat…

- Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra si 35 de abtineri. Australia, Canada, Mexic si Filipine s-au aflat printre tarile care s-au abtinut de la vot.SUA au facut luni uz de dreptul lor de veto la o rezolutie propusa de Egipt condamnand recunoasterea…

- Surse diplomatice susțin ca România se numara printre țarile care se vor abține de la vot în cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei președintelui SUA, Donald Trump, de recunaștere a Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- OCI s-a intrunit in cadrul unui summit extraordinar pentru a coordona raspunsul la decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. ''Proclamam Ierusalimul de Est drept capitala statului Palestina…

- Lideri musulmani, reuniti miercuri in cadrul unui summit extraordinar al Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) la Istanbul, au adresat un apel comunitatii internationale de a recunoaste Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca raspuns la decizia SUA de a considera Orasul Sfant…

- Activisti pro-palestinieni au incercat sa atace ambasada americana din Beirut, capitala Libanului. Musulmani din toata lumea demonstreaza violent, in strada, impotriva deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala statului Israel.

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Viena, ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre SUA contravine bunului simt, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. 'Acest anunt este contrar bunului simt', a declarat Lavrov,…

- Președintele american, Donald Trump a schimbat politica SUA in Orientul Mijlociu, anunțand recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și cerand mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Anterior, președintele SUA Donald Trump a anunțat despre recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și inceperea pregatirilor pentru transferarea Ambasadei SUA. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, nu a raspuns la intrebarea jurnalistei americane referitor la decizia…

- Proteste și altercații au inceput in Cisiordania (West Bank), dupa ce Donald Trump a anunțat recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Israelul a trimis sute de trupe spre regiunea Cisiordania.

- Decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului a fost foarte criticata de arabii și musulmanii din Orientul Mijlociu, dar și de o buna parte din Europa. La scurt timp dupa anunțul facut de liderul american, sute de protestatari s-au strâns…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgența vineri pentru a discuta despre recunoașterea unilaterala de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a precizat miercuri pentru AFP președinția japoneza a Consiliului.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta vineri pentru a discuta despre recunoasterea unilaterala de catre presedintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a precizat mi...

- Președintele american, Donald Trump, a recunoscut aseara Ierusalimul drept capitala a Israelului. Totodata, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și a anunțat ca vicepreședintele

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Uniunea Europeana s-a declarat, miercuri seara, serios ingrijorata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca aceasta hotarare poate avea consecinte pentru perspectivele de pace, transmite Reuters. ''Aspiratiile ambelor parti…

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala vesnica a Palestinei", ca raspuns la anuntul facut de presedintele american Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Anuntul facut miercuri seara de presedintele american Donald Trump prin care Ierusalimul este recunoscut drept capitala Israelului a starnit reactii negative atat in randul aliatilor occidentali cat si, asa cum era de asteptat, a lumii arabe. Singura reactie pozitiva vine din Isreal, unde premierul…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, cerand ca Departamentul de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv. Președintele SUA, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a statului Israel. El a cerut Departamentului…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri, inaintea mult asteptatului sau discurs in care se va pronunta asupra recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agentiile AFP si Reuters.'Avem…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Donald Trump va recunoaste miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudenta americana in acest dosar si in ciuda avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violentei, scrie AFP.Anuntul presedintelui american, prevazut pentru ora…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mentiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs sustinut miercuri in cadrul unei conferinte diplomatice, in contextul in care presedintele american Donald Trump se pregateste sa recunoasca Orasul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian: recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Președintele american, Donald Trump, va anunța miercuri recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și va ordona inceperea procesului de mutare, de la Tel Aviv in acest oraș, a ambasadei americane, au indicat inalți oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-și pastreze anonimatul,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- In cursul unui forum organizat la Washington, Jared Kushner, ginerele si totodata consilierul apropiat al presedintelui american, a anuntat — duminica — ca Donald Trump nu a luat inca o decizie asupra unei eventuale mutari a ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim si continua sa analizeze optiunile.…

- "Este regretabil faptul ca unii insista asupra realizarii acestui pas fara sa tina deloc seama de pericolele pe care acesta le genereaza in privinta stabilitatii Orientului Mijlociu si a intregii lumi", a declarat oficialul arab. Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP.Purtatorul de cuvant al presedintelui…