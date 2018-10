Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a actionat in instanta Inalta Curte de Casație și Justiție si Colegiul de conducere al institutiei impotriva hotararii privind constituirea completelor de judecata. Dosarul a fost inregistrat pe 5 octombrie la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel București. Președintele…

- C.A. Bucuresti a decis confiscarea a 4,7 milioane de euro de la Elena Udrea Elena Udrea. Foto: Arhiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis confiscarea a 4,7 milioane de euro de la Elena Udrea, respectiv bunuri mobile si imobile prezente si viitoare pâna la concurenta în lei a…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus inceperea judecatii in dosarul Hidroelectrica, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea este acuzata de DNA de pentru trafic de influența și spalare a banilor, iar omul de afaceri Dan Andronic, de marturie mincinoasa. Potrivit Romania TV, judecatorii…

- Azi, la Curtea de Apel Bucuresti va avea loc un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta, cauza instrumentata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de Combatere a Coruptiei. Termenul de azi a fost stabilit avand in vedere lipsa…

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 4 au admis cererea lui Victor Becali de liberare condiționata, acesta fiind incarcerat in Penitenciarul Jilava, in dosarul Transferurilor. Decizia instanței poate fi atacata de catre procurori.„Admite propunerea de liberare conditionata privind pe petentul-condamnat…

- Condamnați pentru fapte de corupție, Petru Paleu, cunoscut om de afaceri și Aurora Balan, fost primar la Garcina, au cerut instanțelor de judecata liberarea condiționata. Cel mai aproape de libertate este Petru Palu, care deja a obținut o prima sentința favorabila de la Judecatoria Vaslui. “Admite propunerea…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat publicitatii, ieri, la mai bine de un an de la pronuntarea deciziei pe fond, motivele pentru care Radu Mazare scapa de inchisoare in Dosarul retrocedarii plajelor.

- Omul de afaceri Ion Fugaru a decis sa ramana in concediu, in stațiunea Mamaia, dupa ce a fost audiat, ieri, in calitate de martor, intr-un dosar inregistrat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța. Acesta a mers la mare cu mașina Jandarmeriei, in baza unui mandat de aducere emis de magistrați,…