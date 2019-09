Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea autoritaților olandeze, Poliția Romana, prin Direcția de Investigații Criminale, acorda sprijin, intr-un caz de talharie, petrecut pe teritoriul statului olandez. Verificarile și activitațile specifice ale polițiștilor de investigații criminale romani sunt desfașurate in vederea identificarii…

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea unui sistem mobil autonom de scanare a vehiculelor si containerelor, cu o valoare estimata de 7.395.640 lei. Produsul va fi livrat la sediul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, in incinta…

- Inspectoratul General al Poliției Romane a finalizat ancheta in cazul morții polițistului Cristian Amariei. IGPR a dispus cercetari disciplinare fața de 9 angajați din IPJ Timiș printre care și doi adjuncți ai șefului inspectoratului Alin Petecel și șeful Poliției Recaș, dar și șeful Serviciului…