Trei romani au escrocat statul francez cu 1,7 milioane de euro Doi barbati si o femeie - rromi originari din Romania, toti in varsta de 27 de ani - au fost pusi sub acuzare si incarcerati la Valencienne, in nordul Frantei, fiind suspectati ca in 2017 au intocmit nu mai putin de 1.200 de dosare false pentru a obtine alocatii familiale si alte ajutoare sociale oferite de statul francez. Prejudiciul se ridica la 1,7 milioane de euro.



Sistemul inventat de cei trei era extrem de simplu. Fabricau dosare pe numele unor tinere care se declarau PFA (intreprinzatori individuali) in domeniul recuperarii de fier vechi. Ulterior, femeile declarau ca sunt insarcinate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

