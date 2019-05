Stiri pe aceeasi tema

- O sursa din securitatea statului a spus pentru Reuters ca 29 de detinuti au fost ucisi in inchisoarea din orasul Vakhdat, la 10 km est de capitala Dusanbe. SI, care, la un moment dat, controla largi teritorii in Siria si Irak, acum pierdute, a revendicat o alta revolta dintr-o inchisoare tadjica,…

- Detinuti care luau parte la o revolta au ucis trei gardieni intr-un penitenciar de maxima securitate din Tadjikistan in care se afla inchise persoane condamnate pentru extremism religios, inclusiv militanti ai gruparii Stat Islamic (SI), a declarat luni ministrul Justitiei din aceasta tara din Asia…

- Armata siriana, sustinuta de Rusia, a lansat o ofensiva terestra in aceasta saptamana contra flancului sudic al unei zone rebele formata din provincia Idlib si parti ale provinciilor vecine.Ministrul Hulusi Akar a spus ca fortele siriene ar trebui sa revina in teritoriile convenite in acordul…

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP potrivit Agerpres. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit…

- Procurorul special Robert Mueller nu considera necesar sa treaca la noi puneri sub acuzare in cadrul anchetei sale asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump, potrivit presei americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fostul director al FBI,…

- Noi exerciții militare, cu trageri, au fost organizate de trupele rusești dislocate în Transnistria, în ajunul Zilei Memoriei, când la Chișinau sunt comemorați combatanții cazuți în lupta pentru integritatea Republicii Moldova în razboiul de pe Nistru din 1992, potrivit…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a cerut Curții de Justiție din Moscova sa prelungeasca arestul cetațeanului american Paul Whelan, reținut in Rusia in urma unor acuzații de spionaj in favoarea Statelor Unite, relateaza agențiile Interfax și Reuters preluate de mediafax. Anunțul a…

- Procurorul general Augustin Lazar reactioneaza la informatia ca a semnat un "Program de cooperare PICCJ-Procuratura Generala din Federația Rusa". Lazar sustine ca nu este vorba despre un protocol secret, ci documentul vizeaza doar cooperarea internationala, iar orice interpretare tendentioasa reprezinta…