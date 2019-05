Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Lugoj a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care doi soti din Medgidia, judetul Constanta, sunt acuzati ca au inselat doi batrani din Timis prin metoda „accidentul”.

- Politistii din București investigheaza, duminica, conditiile in care a murit un barbat, trupul acestuia fiind gasit la sediul unei case de avocatura. Surse judiciare susțin ca este vorba despre administratorul societatii care administreaza casa de avocatura Mușat și Asociații”, acesta fiind gasit…

- O ambulanța aflata in misiune, cu semnalele luminoase in funcțiune, a accidentat mortal, duminica, un barbat in varsta de 63 de ani, in orașul Reșița, dupa ce acesta a incercat sa traverseze strada printr-un loc nepermis, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut loc, duminica,…

- Un barbat in varsta a ajuns la spital, miercuri, dupa ce a fost acrosat de un tramvai care circula pe linia 41, asa-numitul “metrou usor” din Capitala, deplansandu-se pe sensul catre Piata Presei. Accidentul a avut loc in cursul diminetii. Victima este un batran de 90 de ani, care a fost accidentat…

- Un barbat de 52 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovit de o ambulanta. Accidentul s-a produs luni seara in cartierul Telecentru al Capitalei.Potrivit politistilor, victima traversa strada neregulamentar, iar masina avea girofarele pornite.

- Conducatorul unei trotinete a fost spulberat de un șofer pe strada Frunzișului, varianta Zorilor - Manastur. Accidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 23.00, pe sensul de urcare.Martorii au relatat ca cel de pe trotineta nu era semnalizat corespunzator și mergea in paralel cu masina care l-a lovit.…