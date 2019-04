Trei cetățeni africani opriți la frontiera de nord a țării.foto Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut trei cetațeni din Somalia, Algeria si Eritreea care au trecut frontiera din Ucraina, in Romania, pe jos. In data de 3 aprilie a.c., la nivelul Sectorului P.F. Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmației s-a declanșat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale, in zona de responsabilitate. Astfel, polițiștii de frontiera au depistat pe raza localitații Bivolarie, jud Suceava, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera de stat catre interiorul țarii. Persoanele in cauza nu… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

