- 89 de ani de la tragedia din Costesti. 116 copii au ars de vii in biserica, in Vinerea Mare. Despre tragedia de la Costesti din satul Zorile s-au scris, de-a lungul timpului, o multime de articole, incepand cu presa vremii, in special ziarul „Universul”, dar si in alte gazete. La 18 aprilie 1930, bisericuta…

- In fiecare an, la 25 martie, praznuim prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului, Buna Vestire sau popular Blagoveștenia (termenul slav corespunzator celui de Bunavestire). Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, fiind una dintre sarbatorile pentru care Biserica acorda…

- Buna Vestire 2019. Biserica Ortodoxa sarbatorește Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificația acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anunțat-o pe Fecioara Maria ca va da naștere Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Buna Vestire…

- O femeie din orasul Targu Neamt a fost retinuta de politisti pentru 24 de ore, fiind suspecta de furtul unor obiecte de cult dintr-o biserica din oras, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Elena Udrea și Alina Bica! Decizia luata de judecatorii din San Jose . Ancheta politistilor…

- Executorul judecatoresc in circumscriptia Curtii de Apel Constanta Gavrilescu Alin Mihail a anuntat executarea silita impotriva debitoarei Parohia Bugeac, cu sediul in Bugeac, comuna Ostrov, la cererea creditoarei MSA Protect Constructii SRL. Licitatia va avea loc in data de 3.04.2019. Piatra de temelie…

- Onorați Parinți preoți, dragi credincioși! Onoare ție, Biserica a lui Dumnezeu, care ești in Romania! Ai suferit mult pentru adevar, iar adevarul te-a facut libera. Cu aceste cuvinte Sfantul Parinte Papa Ioan Paul al II-lea se adresa Bisericii noastre Greco-Catolice cu ocazia vizitei sale in Romania…

- Unul dintre cele mai controversate obiecte istorice este Sfantul Giulgiu de la Torino, materialul in care a fost invelit Iisus Hristos dupa crucificare! Amprentele au scos la iveala un posibil portret al Mantuitorului! Ce a ieșit la iveala?

