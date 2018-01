Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi seara, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, statul roman ”se face tandari”, afirmand ca raspunsul pe care Carmen Dan il da premierului este ”ridicol”.

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Guvernul a dat aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. "Potrivit art. 1, alin. (2) si (4), din Constitutia Romaniei, Forma de guvernamant a statului roman este republica, statul se organizeaza potrivit principiului separatiei puterilor,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis miercuri seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- "De la inceput, imediat dupa alegeri, atat presedintele Iohannis cat si cei care au pierdut alegerile nu s-au multumit cu aceasta stare de fapt si au incercat si incearca si acum sa faca orice pentru ca aceasta guvernare sa nu functioneze, aceasta guvernare sa nu fie sustinuta de o coalitie politica…

- "Prea putini… Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani inteleg…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia autoritaților ca sistemul de invațamant va primi in anul 2018 un buget in valoare de 27 de miliarde de lei, fara a lua in calcul banii alocati pentru investitii, dar, si cu acestia, este foarte probabil ca in procentul din PIB alocat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- "M-am intalnit cu politicieni pe care ii cunosc de multa vreme, Joseph Daul, președinte al Partidului Popular European, Antonio Tajani, președinte al Parlamentului European, Antonio Lopez, secretar general al Partidului Popular European, Michel Barnier, negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit,…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Filosoful Mihai Sora, la varsta de 101 ani, se implica in viata Cetatii sale, ii apartine cu toata fiinta si ii pasa de ce se poate intampla cu ea. Participa la proteste, dialogheaza cu tinerii, se implica in campanii umanitare, atentioneaza pe Facebook, traieste pentru Romania, careia ii doreste la…

- Manifestantii din Piata Victoriei, aproximativ 10.000 de persoane, au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, unii protestatari indreptandu-se si catre sediul ministerului Justitiei pentru a-i cere demisia lui Tudorel Toader. Protestatarii au anuntat ca vor…

- Premierul Mihai Tudose a avut o reație pe Facebook dupa decesul actriței Stela Popescu. Șeful Guvernului subliniaza ca acesta va ramane un „simbol al culturii romanești”. „Primesc cu indurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din Romania și una dintre cele mai mari actrițe pe care…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, la finalul dezbaterilor pe motiunea de cenzura depusa de PNL si USR, ca Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru plafonarea amenzilor de circulatie, in conditiile cresterii salariului minim. "Pentru a nu creste si a nu da nastere la interpretari,…

- Intrebat daca a primit un plic suspect, Iordache a spus: „La Comisia juridica. Au anuntat staff-ul. Nu l-am vazut. Nu a ajuns la mine”. „E un plic, s-a primit la Comisia juridica. M-au anuntat si le-am spus sa respecte procedura. Nu stiu ce este in el. Sa verifice”, a adaugat Iordache, adaugand…

- Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in justitie, Florin Iordache, a trimis, luni, o scrisoare Birourilor Permanente prin care solicita ca acest for sa poata modifica si completa toate actele normative cu incidenta asupra justitiei.…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- ”Valoarea imprumutului este de pana la 35 milioane euro, acordat prin intermediul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, institutie membra a Grupului Bancii Mondiale. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor vor intreprinde demersurile necesare pentru pregatirea…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- "Duminica, m-am aflat la Cahul, in Republica Moldova. Curentul unionist devine tot mai puternic in stanga Prutului. Mesajul meu: «in mod egal, si Romania, si Republica Moldova au nevoie de Unire. Nu putem trai la nesfarsit despartiti de deciziile lui Stalin si Hitler, consfiintite prin pactul ticalos…

- Premierul Mihai Tudose scrie pe pagina sa de Facebook ca cele mai valoroase 100 de companii din Romania au fost evaluate la 72,5 miliarde de euro, ceea ce inseamna ca 2017 este "cel mai bun an pentru business-ul local si cel mai prolific din ultimul deceniu".

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la recentele modificari fiscale, ca actuala guvernare "joaca la ruleta Romania" prin masuri "extrem de imprudente", care lasa tara in seama "hazardului". 0 0 0 0 0 0 "Intr-adevar…

- Ponta: Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%. Fostul premier a scris, miercuri, pe Facebook, ca masura prin care contributiile sociale trec in totalitate la angajat este ”cea mai de dreapta, neoliberala, antisociala si discriminatorie…

- Ieri Ateneul Roman a gazduit prima editie a Galei Asociatiei Municipiilor din Romania potrivit unui comunicat de presa al asociatiei postat pe pagina de Facebook proprie. Desfasurata sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, evenimentul si a propus premierea performantei in 10…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- Felix Stroe a precizat ca, dupa intalnirea de marti a premierului Mihai Tudose cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutiile au continuat intre expertii BM si ministrii Transporturilor si Fondurilor Europene pentru a detalia implicarea Bancii Mondiale in construirea autostrazii Ploiesti-Brasov.…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe Klaus Iohannis, într-o vizita oficiala la Chișinau. Dodon i-a înmânat o scrisoare în acest sens ambasadorului României la Chișinau, Daniel Ionița, informeaza Agora.md. „L-am asigurat pe domnul Ambasador…

- ''Cred ca suntem intr-un stil de guvernare absolut nedemocratic, in care guvernul nu este al Romaniei, ci al PSD. (...). Guvernul și partidul Dragnea sunt o brambureala! Oamenii aceștia nu ințeleg ce fac economiei cu parerile (exprimate public n.red.). Azi avem split TVA, dupa o saptamana nu mai…

- Daca ar fi și astazi președintele României, Traian Basescu nu l-ar primi pe președintele Igor Dodon la Palatul Cotroceni, chiar daca acesta și-a exprimat dorința de a se întâlni cu omologii sai de la București și Kiev înca la începutul mandatului sau, scrie Ziarul Național.…

- O dezvaluire incendiara a fost facuta de Vladimir Voronim, cel care susține ca Traian Basescu i-a propus sa realizeze Unirea dintre Romania și Republica Moldova, iar Voronim urma sa fie viitorul președinte al Romaniei Mari. Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai Tudose risca sa fie DEMIS! Un ministru…

- Premierul Mihai Tudose cand a vorbit prima oara despre remaniere a precizat ca exista nemulțumiri de la Bruxelles, cu privire la integritatea celor doua, asta intrucat atat Sevil Shhaideh cat și Rovana Plumb lucrau direct cu bani proveniți de la UE. Catalin Ivan a subliniat un lucru care ”nu…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, vineri, ramanerea in Guvern a ministrului Viorel Ilie (foto), in conditiile in care alti doi ministri cu probleme in justitie au demisionat, aratand ca aceasta este opinia partenerilor ALDE si ca Ilie nu lucreaza cu Bruxellesul. Intrebat daca nu e lipsa de…

- "Nu am avut niciodata discutii pe tema schimbarii vreunui membru al Guvernului cu Primul Ministru al Romaniei sau cu un alt membru al Executivului. Sunt socata de faptul ca numele meu se vehiculeaza in legatura cu acest subiect. As dori sa reamintesc faptul ca in calitate de Comisar european…

- Premierul Mihai Tudose a fost decis sa destituie din functii mai multi ministri. La sedinta CEx de joi seara, au fost acceptate demisiile a trei ministri: Shhaideh, Plumb si Cuc. Printre cei vizati nu s-a numarat si Liviu Marian Pop, ministrul maramuresean al Educatiei. Mare parte a baimarenilor sustin…