”Si eu vreau un guvern al opozitiei, dar... Problema este daca se poate. Pana una alta, avem PNL – USR – PMP care sunt departe de a avea in Parlament numarul de voturi necesar reusitei unei motiuni de cenzura.

Si daca cele trei partide se inhaiteaza cu UDMR si PRO Romania plus ceva "scursura" suplimentara adusa de Ponta de la PSD, lucrurile nu vor sta mult mai bine. Sigur, cu acest supliment de voturi motiunea ar putea sa reuseasca. Problema este cum se va putea guverna intr-o astfel de alianta, in conditiile in care UDMR are ca principal mod de parteneriat politic santajul, iar Pro…