Trageri reale, în Poligonul Capu Midia Peste 200 de militari artileriști, din Forțele Aeriene și din Forțele Terestre, se antreneaza, pâna pe 12 iulie, în Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana “General de brigada Ion Bungescu&". Ei vor desfașura trageri sol-aer cu sistemul Gepard, cu tunuri antiaeriene S60, calibrul 57 mm și cu mitraliere DSKM, calibrul 12,7 mm.

Activitațile vor avea loc atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, iar tragerile vor fi executate pe ținte terestre și aeriene radio dirijate.

O parte dintre militari se va instrui și în…

Sursa articol si foto: reporterntv.ro

