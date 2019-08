Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, adancimea apei in balastiera este intre 6 si 13 metri, pompierii incepand cautarea adolescentul luni seara, cu ajutorul barcii cu sonar, dupa ce li s-a semnalat faptul ca baiatul de 16 ani a fost observat in momentul in care s-a scufundat in apa si nu a mai reusit sa iasa la suprafata.

Cautarile au continuat pe tot parcursul noptii, Lucian Jacodi precizand faptul ca la fata locului a fost in permanenta echipajul de prim-ajutor de la Sanmihaiu Almasului, pentru acordare de asistenta…