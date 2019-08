Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, sambata, pentru extragerea din raul Olt, zona DN 7, localitatea Boita, pentru extragerea din apa a unei femei decedate, care a fost gasita plutind pe luciul apei, potrivit Agerpres Potrivit ISU Sibiu, un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Sibiu a intervenit…

- O femeie de 42 de ani din Braila a fost gasita inecata intr-un rau de pe raza comunei Rastoaca din judetul Vrancea, la cateva zile dupa ce familia ei ii semnalase disparitia. Adelina Smeu, braileanca data disparuta de sotul ei in data de 24 iulie 2019, a fost gasita pe 29 iulie inecata in raul Ramna,…

- Nenorocire mare, intr-o familie din localitatea buzoiana Capațanești (comuna Maracineni). O femeie in varsta de 46 de ani a fost gasita spanzurata chiar de catre soțul acesteia, intr-o anexa gospodareasca. Tragedie a avut loc azi-noapte. Ingrijorat ca femeia nu se mai intoarce in casa, barbatul a ieșit…

- O jucatoare din Rusia, in varsta de 20 de ani, a fost gasita inecata duminica seara, in Polonia, unde a avut loc Campionatul European de handbal pe plaja, informeaza cotidianul L'Equipe. Ekaterina Koroleva, o tanara componenta a echipei Rusiei, a fost gasita inecata in apropiere de site-ul…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost marti gasita moarta in Lacul Techirghiol, in statiunea Eforie Nord, potrivit autoritatilor judetene. Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea' au afirmat ca femeia nu mai fusese vazuta in zona de circa doua ore, existand suspiciuni…

- O femeie și-a gasit sfarșitul, marți dimineata, sub roțile unui tren, in apropierea Stației CFR Buzau. Buzoianca, in varsta de 60 de ani, ar fi incercat sa traverseze calea ferata insa a fost surprinsa de trenul Inter Regio Galați – București. Tragedia s-a produs in jurul orei 9 dimineața. Se pare ca…

- O femeie de 66 de ani, din comuna Cotesti, a fost gasita inecata, sambata dimineata, in bazinul cu apa al locuintei sale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea. "In jurul orei...