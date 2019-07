Tragedia diminetii. Accident rutier grav. Sase victime. Doi morti. Impact nimicitor intre doua autoturisme si un camion

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, din cauza unor lucrari se vor institui restrictii de circulatie dupa cum urmeaza: in perioada 22.07 25.07.2019, intre orele 21.00 06.00, pe DN 67, km 195 000 198 764m, circulatia se va realiza alternativ…

- ​Accident mortal in urma cu puțin timp. Coliziune frontala intre un autoturism și un TIR. In urma impactului au rezultat 3 victime, dintre care soferul autoturismului a decedat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 79, la kilometrul 20+200 de metri, intre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3, in afara municipiului Calarasi spre Chiciu, judetul Calarasi, a avut loc o coliziune intre un autoturism si o motocicleta.In urma impactului, motociclistul a decedat, iar doua persoane din autoturism au fost ranite.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre litoral al Autostrazii A2 Constanta ndash; Bucuresti, la kilometrul 84, in zona localitatii Vlad Tepes a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate cinci autoturisme. Potrivit primelor date, evenimentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Timisu de Sus, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, pe fondul neasigurarii la efectuarea unei manevre de intoarcere."In urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 31 localitatea Bolintin , a avut loc un accident in care au fost implicate 9 autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Se fac cercetari pentru stabilirea vinovatiei.Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Hateg ndash; Simeria, la kilometrul 204 100 de metri, in zona localitatii Batiz judetul Hunedoara , a avut loc o coliziune intre doua autotrenuri unul gol si unul incarcat cu cherestea .In urma impactului, unul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25 Galati ndash; Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta judetul Galati , a avut loc in jurul orei 17.05 un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.In urma impactului,…